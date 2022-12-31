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Фигурное катание

Сегодня, 10:38

Фигуристка Синицина поздравила подписчиков с наступающим Новым годом

Виктория Кравченко
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото AFP
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Фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, в соцсетях подвела итоги 2022 года и поздравила всех с наступающим Новым годом.

«Мой 2022-й получился мегаконтрастным. Но если говорить о себе, то 100 процентов этот год останется самым особенным на всю жизнь!

Олимпийские игры, предложение руки, свадьба. Не знаю, что будет дальше, но сейчас я чувствую себя самой счастливой. И желаю это внутреннее ощущение всем вам», — написала Синицина в своем Telegram-канале.

Она пожелала подписчикам добиваться задуманных целей, жить позитивно и с любовью.

Виктория Синицина
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