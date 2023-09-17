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Сегодня, 23:04

«Вам понравится». Загитова анонсировала фанатам интересную новость

Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Российская фигуристка Алина Загитова обратилась к фанатам, анонсировав интересную новость.

«Позади два тяжелых дня, сейчас буду отдыхать и восстанавливаться. А завтра (18 сентября), ох, будет мегаинтересная новость. Подсказка — вы этого давно ждали.

Если есть какие-то интересные догадки, пишите, мне будет интересно почитать. Следите завтра за моими соцсетями, думаю, вам понравится», — сказала девушка в своем Telegram-канале.

Ранее 21-летняя спортсменка в своих соцсетях обратилась к людям, которые ее критикуют, и призвала их «развиваться и пробовать что-то новое». Также фигуристка рассказала, каким видит идеал своего мужчины.

Алина Загитова
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