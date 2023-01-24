Фигуристы Алиев, Игнатов и Даниелян примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга

Чемпион Европы Дмитрий Алиев, двукратный победитель финала Кубка России Макар Игнатов и серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга, сообщил тренер спортсменов Евгений Рукавицын.

«Дима, Макар и Артур Даниелян примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга, — цитирует Рукавицына ТАСС. — Даниелян будет кататься вне конкурса».

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет с 28 по 29 января.

Даниелян в конца августа 2022 года переехал в Санкт-Петербург, где начал тренироваться в группе Рукавицына.