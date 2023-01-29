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Сегодня, 17:25

Анастасия Мишина: «Очень сложно оценивать по турнирам работу и помощь тренера»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопросы после победы на чемпионате Санкт-Петербурга в соревнованиях спортивных пар.

— Похорошела академия.

— Она и так была в топе. Сейчас еще круче. Ждем награждения, показательные. Если они сделают такие же огни, как на шоу, это будет реально круто. Просто последний раз я выступал на показательных, когда тут были разноцветные огни, Мемориал Панина, мне это очень запомнилось.

Мишина:

— Насколько вас вдохновляет фраза «настоящие чемпионы Европы»?

— Ну мы на самом деле чемпионы Европы, поэтому нам, наверно, это просто приятно.

— Команде Тамары Николаевны Москвиной помогает Александр Смирнов. Насколько эта помощь оказалась весомой в успехе на этом турнире?

— Очень сложно оценивать по турнирам работу и помощь тренера. Это очень глобально. Глобально Александр Викторович нам очень сильно помогает — и в плане элементов, и в плане техники, и в плане атмосферы, моральной поддержки. Это огромное дополнение в нашу группу.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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