Анастасия Мишина: «Очень сложно оценивать по турнирам работу и помощь тренера»

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопросы после победы на чемпионате Санкт-Петербурга в соревнованиях спортивных пар.

— Похорошела академия.

— Она и так была в топе. Сейчас еще круче. Ждем награждения, показательные. Если они сделают такие же огни, как на шоу, это будет реально круто. Просто последний раз я выступал на показательных, когда тут были разноцветные огни, Мемориал Панина, мне это очень запомнилось.

Мишина:

— Насколько вас вдохновляет фраза «настоящие чемпионы Европы»?

— Ну мы на самом деле чемпионы Европы, поэтому нам, наверно, это просто приятно.

— Команде Тамары Николаевны Москвиной помогает Александр Смирнов. Насколько эта помощь оказалась весомой в успехе на этом турнире?

— Очень сложно оценивать по турнирам работу и помощь тренера. Это очень глобально. Глобально Александр Викторович нам очень сильно помогает — и в плане элементов, и в плане техники, и в плане атмосферы, моральной поддержки. Это огромное дополнение в нашу группу.