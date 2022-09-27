Дочь Тутберидзе заявлена на этапы «Гран-при России» в Москве и Перми

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, должна выступить на двух этапах «Гран-при России».

Как следует из списка на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), танцевальный дуэт Дэвис и Глеба Смолкина заявлен на 4-й и 6-й этапы турнира.

4-й этап «Гран-при России» пройдет в Москве с 11 по 13 ноября, 6-й этап — в Перми с 25 по 27 ноября.

Ранее американский журналист Дэйва Лиза сообщал, что Дэвис и Смолкин могут перейти в Федерацию фигурного катания США. Позже фигуристы опровергли эту информацию.