Стало известно распределение фигуристов по этапам серии «Гран-при России»

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала распределение спортсменов-кандидатов в сборную по этапам «Гран-при России».

Серия пройдет с 21 октября по 27 ноября. Каждый фигурист или пара заявлены на два из шести этапов.

1-й этап. Москва. 21-23 октября

Женщины: Камила Валиева, Софья Акатьева.

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Глеб Лутфуллин.

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Наталья Хабибулина/Илья Княжук.

Танцы: Аннабель Морозов/Девид Нарижный, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина/Андрей Багин.

2-й этап. Сочи. 28-30 октября

Женщины: Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.

Мужчины: Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Ковалев.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Карина Акопова/Никита Рахманин, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Танцы: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.

3-й этап. Казань. 4-6 ноября

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Дарья Усачева.

Мужчины: Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян.

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.

Танцы: Аннабель Морозов/Девид Нарижный, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

4-й этап. Москва. 11-13 ноября

Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Майя Хромых.

Мужчины: Михаил Коляда, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Илья Яблоков.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Карина Акопова/Никита Рахманин, Наталья Хабибулина/Илья Княжук.

Танцы: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Софья Тютюнина/Андрей Багин.

5-й этап. Самара. 18-20 ноября

Женщины: Александра Трусова, Софья Муравьева, Софья Самоделкина.

Мужчины: Марк Кондратюк, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.

Танцы: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

6-й этап. Пермь. 25-27 ноября

Женщины: Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Дарья Усачева, Майя Хромых.

Мужчины: Евгений Семененко, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Илья Яблоков.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Танцы: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов.

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова и чемпионка Европы-2020 Алена Косторная не заявлены ни на один из этапов. Ранее обе фигуристки перенесли операции и пропустили контрольные прокаты сборной России 24 и 25 сентября.