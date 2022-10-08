Мемориал Панина-Коломенкина: прямая трансляция произвольной программы мужчин

Сегодня, 11:15
В субботу, 8 октября, мужчины выступят с произвольными программами на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Начало — 12:15 по московскому времени.
После короткой программы лидирует трехкратный чемпион России Михаил Коляда.
Следить за прокатами в прямом эфире можно с помощью прямой трансляции на YouTube-канале «Студия 38».
1. Максим Варакин
2. Дмитрий Орлов
3. Владимир Ощепков
4. Тимофей Платонов
5. Александр Поветкин
6. Артур Даниелян
7. Егор Коваленко
8. Андрей Анисимов
9. Роман Атояр
10. Даниил Самсонов
11. Семен Соловьев
12. Владислав Катичев
13. Григорий Федоров
14. Макар Игнатов
15. Андрей Мозалев
16. Глеб Лутфуллин
17. Дмитрий Алиев
18. Михаил Коляда