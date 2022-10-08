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Фигурное катание

Сегодня, 11:15

Мемориал Панина-Коломенкина: прямая трансляция произвольной программы мужчин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 8 октября, мужчины выступят с произвольными программами на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Начало — 12:15 по московскому времени.

После короткой программы лидирует трехкратный чемпион России Михаил Коляда.

Следить за прокатами в прямом эфире можно с помощью прямой трансляции на YouTube-канале «Студия 38».

Первая разминка

1. Максим Варакин

2. Дмитрий Орлов

3. Владимир Ощепков

4. Тимофей Платонов

5. Александр Поветкин

6. Артур Даниелян

Вторая разминка

7. Егор Коваленко

8. Андрей Анисимов

9. Роман Атояр

10. Даниил Самсонов

11. Семен Соловьев

12. Владислав Катичев

Третья разминка

13. Григорий Федоров

14. Макар Игнатов

15. Андрей Мозалев

16. Глеб Лутфуллин

17. Дмитрий Алиев

18. Михаил Коляда

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
Михаил Коляда
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Мемориал Панина-Коломенкина: прямая трансляция произвольной программы женщин

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