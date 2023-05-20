Куница рассказал о своем предложении Косторной: «Боялся услышать «нет». Очень нервничал»

Российский фигурист Георгий Куница рассказал, как делал предложение руки и сердца Алене Косторной.

— Гоша, какова роль моего давления? В нашем интервью на YouTube-канале «Без воды» я спросила, будешь ли ты делать предложение Алене, — напомнила Кунице колумнист «СЭ», трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

— Твоего давления не было, так как уже тогда (в апреле. — Прим. А.Ш.) закупил кольца и все заранее запланировал.

— А когда решил сделать предложение?

— Пару месяцев назад.

— Почему именно на воздушном шаре?

— Люблю ко всему подходить творчески. Как мне показалось, этот вариант очень романтичный и необычный. Не в Париже, на Эйфелевой башне, значит, на воздушном шаре.

— Не боялся услышать «нет»?

— Боялся. Очень нервничал.