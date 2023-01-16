Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:15

Гербольдт оценила вероятность перехода Дэвис и Смолкина в сборную Израиля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бронзовый призер чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт прокомментировала слухи о переходе танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин в сборную Израиля.

«Никак к этому не отношусь. Слухов очень много, и по поводу Америки, а какого-то свершенного факта нет. Это спортсмены хорошего уровня, а любые спортсмены такого уровня могут стать серьезной потерей», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Сегодня, 16 января, СМИ сообщили, что танцевальный дуэт рассматривает вариант выступлений за сборную Израиля.

В этом сезоне Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования. Пара тренируется в США и не может приехать в Россию из-за проблем с документами у Смолкина.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/16/19499761.shtml
Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Катарина Гербольдт
1
Читайте также
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
В России в 2023 году введут новые штрафы за неисправности в автомобилях
«РИА Новости»: пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В федерации прокомментировали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным

Катарина Гербольдт поделилась мнением по поводу возможного перехода Косторной в парное катание