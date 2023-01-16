Гербольдт оценила вероятность перехода Дэвис и Смолкина в сборную Израиля

Бронзовый призер чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт прокомментировала слухи о переходе танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин в сборную Израиля.

«Никак к этому не отношусь. Слухов очень много, и по поводу Америки, а какого-то свершенного факта нет. Это спортсмены хорошего уровня, а любые спортсмены такого уровня могут стать серьезной потерей», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Сегодня, 16 января, СМИ сообщили, что танцевальный дуэт рассматривает вариант выступлений за сборную Израиля.

В этом сезоне Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования. Пара тренируется в США и не может приехать в Россию из-за проблем с документами у Смолкина.