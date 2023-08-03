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Фигурное катание

Сегодня, 15:49

Гербольдт считает, что в России нет недооцененных фигуристов

Виктория Кравченко
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Чемпионка России среди юниоров Катарина Гербольдт рассказала, почему в России нет недооцененных фигуристов.

«Я бы не стала никого называть недооцененным, если ты показываешь достойный результат, то он говорит сам за себя. Если ты где-то не смог сделать что-то, то предъявлять претензии ты можешь только к самому себе, а не зрителям, родителям, федерации, тренеру или ещё кому-то. Всегда нужно начинать с самого себя», — сказала Гербольдт Legalbet.

34-летняя Гербольдт завершила карьеру в 2015 году.

Источник: https://legalbet.ru/news/gerboldt-figuristi-mogut-predyavlyat-pretenzii-tolko-k/
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