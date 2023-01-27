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Фигурное катание

Сегодня, 15:54

Глава FISG Джиос похвалил фигуриста Грассля за тренировки у Тутберидзе

Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Федерации ледовых видов спорта Италии Андреа Джиос назвал отличным выбором для фигуриста Даниэля Грассля работу в группе Этери Тутберидзе.

«У него есть обязательства на четыре года, он хочет подготовиться как можно лучше. С технической точки зрения это отличный выбор. Мы не нашли никаких документов, свидетельствующих о том, что госпожа Этери Тутберидзе поддерживает СВО», — приводит слова главы федерации «КП-Спорт» со ссылкой на издание OAsport.

На чемпионате Европы-2023 итальянца выводили на короткую программу Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, тренеры в команде Этери Тутберидзе.

Турнир проходит с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия).

Даниэль Грассль. «Мне было больно из-за обилия хейта». Итальянец переехал в Россию к Тутберидзе, но стартовал с провала на Евро

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/v-italii-podderzhali-stremlenie-grasslya-rabotat-v-gruppe-tutberidze/
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе
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