Глава FISG Джиос похвалил фигуриста Грассля за тренировки у Тутберидзе

Президент Федерации ледовых видов спорта Италии Андреа Джиос назвал отличным выбором для фигуриста Даниэля Грассля работу в группе Этери Тутберидзе.

«У него есть обязательства на четыре года, он хочет подготовиться как можно лучше. С технической точки зрения это отличный выбор. Мы не нашли никаких документов, свидетельствующих о том, что госпожа Этери Тутберидзе поддерживает СВО», — приводит слова главы федерации «КП-Спорт» со ссылкой на издание OAsport.

На чемпионате Европы-2023 итальянца выводили на короткую программу Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, тренеры в команде Этери Тутберидзе.

Турнир проходит с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия).