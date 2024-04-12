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Фигурное катание

Сегодня, 20:39

Гуменник оценил возможное использование искусственного интеллекта для постановки программ

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Петр Гуменник ответил на вопрос о возможном внедрении искусственного интеллекта для постановки программ, а также дал оценку своим выступлениям в текущем сезоне.

Спортсмен стал участником шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», который проходит сегодня, 12 апреля, в Москве на арене «Мегаспорт». Вчера фигуристу исполнилось 22 года.

«Меня поздравили на шоу с днем рождения, было неожиданно и приятно. Сам бы пожелал себе карьерного роста. Программы? Я люблю контрасты. Короткую можно взять энергичную, в произвольной можно показать я бы мог меняться. Эксперименты могут быть. Идеи программ есть, но говорить не буду.

Можно ли использовать искусственный интеллект вместо постановщика? Можно, но это будет не очень хорошо, нужно же ставить программу под спортсмена, а не под модель. В процессе новые идеи появляются. Оценка за сезон? Четверку поставлю. В межсезонье планирую тренироваться, учиться, ничего нового. Сейчас пробую разные каскады», — сказал Гуменник.

Гуменник является серебряным (2023) и бронзовым (2024) призером чемпионата России, а также победителем финала «Гран-при России» (2023).

Фигурное катание
Петр Гуменник
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