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Фигурное катание

Сегодня, 21:25

Самсонов рассказал о конкуренции в группе Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский фигурист Даниил Самсонов ответил на вопрос о конкуренции в мужской группе Этери Тутберидзе.

18-летний спортсмен стал участником шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду». Мероприятие проходит в пятницу, 12 апреля, в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

Появление Мозалева в группе? Конкуренции нет, мы давно знакомы, у нас в группе еще Эгадзе, мы как лучшие друзья вместе тренируемся, ходим много куда вместе. Всегда лучше тренироваться, когда есть с кем пошутить, кто подбодрит. Вся конкуренция на стартах.

— Куда вместе ходите? В «Макдоналдс»?

— Ну тут не знаю, я в такое не хожу, а про них нет знаю. (Смеется.)

— Вы не пробовали четверной аксель?

— Мы пошутили на эту тему, что многие пробовали не самым удачным образом. Сегодня один фигурист показал свою попытку и было падение, мы пошутили, что надо выложить. У меня были мысли о четверном акселе, но в голове не укладывается, как скрутить это. Сейчас готовлюсь к следующему сезону, планирую усложнять контент.

18-летний Самсонов является бронзовым призером юниорских Олимпийских игр-2020, а также двукратным чемпионом России среди юниоров (2019, 2020).

Фигурное катание
Даниил Самсонов
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