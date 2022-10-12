Железняков — о критике в адрес Тутберидзе: «Она и великий менеджер, и великий тренер»

Хореограф Алексей Железняков отреагировал на критику от заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Валентина Николаева в адрес Этери Тутберидзе.

«Я 15 лет назад начинал работать с Этери Георгиевной. Я видел, как на моих глазах она становится великим тренером. Да, у нее серьезная команда, но без серьезной команды ты никуда не денешься. Этери Георгиевна подобрала команду настоящих профи. Именно поэтому такие деятели называют ее менеджером, — цитирует Metaratings Железнякова. — Этери — великий тренер. Точнее так: и великий менеджер, и великий тренер. Потому что она сумела собрать вокруг себя лучшую команду. Более того, она сама разбирает и техники, и скольжения, и постановки программ ей под силу, и ко мне в зал она приходит с пониманием дела — она разбирается в хореографии, в стилях танца. Она всегда учится, никогда не останавливается».

Ранее 78-летний специалист выступил с критикой в адрес Тутберидзе, назвав ее жестким менеджером, но не тренером высочайшего класса.