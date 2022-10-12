Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Фигурное катание

Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:48

Железняков — о критике в адрес Тутберидзе: «Она и великий менеджер, и великий тренер»

Мария Гусева

Хореограф Алексей Железняков отреагировал на критику от заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Валентина Николаева в адрес Этери Тутберидзе.

«Я 15 лет назад начинал работать с Этери Георгиевной. Я видел, как на моих глазах она становится великим тренером. Да, у нее серьезная команда, но без серьезной команды ты никуда не денешься. Этери Георгиевна подобрала команду настоящих профи. Именно поэтому такие деятели называют ее менеджером, — цитирует Metaratings Железнякова. — Этери — великий тренер. Точнее так: и великий менеджер, и великий тренер. Потому что она сумела собрать вокруг себя лучшую команду. Более того, она сама разбирает и техники, и скольжения, и постановки программ ей под силу, и ко мне в зал она приходит с пониманием дела — она разбирается в хореографии, в стилях танца. Она всегда учится, никогда не останавливается».

Ранее 78-летний специалист выступил с критикой в адрес Тутберидзе, назвав ее жестким менеджером, но не тренером высочайшего класса.

Источник: https://metaratings.ru/news/khoreograf-zheleznyakov-zhyestko-otvetil-nikolaevu-na-kritiku-v-adres-tutburidze-1383363/
Фигурное катание
Алексей Железняков
Этери Тутберидзе
1
0
Читайте также
У россиян не отнимут право играть в Австралии. Australian Open лоялен к Медведеву
Олимпийского чемпиона Устюгова не пускают в спорт врачи. Есть повод для беспокойства?
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Власти Днепропетровской области заявили о новом взрыве на энергетической инфраструктуре
Путин заявил о готовности РФ к поставкам энергоресурсов в Европу
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Доброскоков: «Развитие парного катания идет в правильном направлении»