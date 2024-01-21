Худайбердиева: «Логично было бы увидеть Трусову на чемпионате России по прыжкам»

Российская фигуристка, чемпионка России Елизавета Худайбердиева высказалась об участии Александры Трусовой в чемпионате России по прыжкам.

— Хотелось бы ее увидеть? Честно, да. Если бы я была человеком, который знает только Плющенко и Ягудина, то наверное, я слышала и про «Русскую ракету», что в хоккее это Павел Буре, а в фигурном катании — Саша Трусова. Она очень раскручена в нашей стране как человек, прыгающий четверные. Логично было бы ее здесь увидеть. У меня нет идей, почему ее нет, может быть, по ее желанию и ей не так интересно. Но увидеть хотелось бы, — сказала Худайбердиева.

Последний раз Трусова выступала на соревнованиях в конце 2022 года.

Соревнования проходят в Москве на «ЦСКА Арене». Победители командного турнира получат 5 миллионов рублей. Участники второй команды разделят между собой 3 миллиона рублей.