Бестемьянова считает команду Козловского фаворитом командного чемпионата России по прыжкам-2024

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на жеребьевку командного чемпионата России по прыжкам-2024.

«Мне кажется, что синие будут посильнее за счет того, что у красных одна девочка не прыгает элементы ультра-си. Это может стать решающим фактором. Мы не знаем, в какой форме сейчас Туткамышева. Мы давно ее не видели, восстановила она тройной аксель или нет. А Алиев будет пытаться четверные делать. Они же друг против друга будут прыгать. У красных есть не очень известные спортсмены. Но при этом, если у синих девочки будут пытаться делать четверные и упадут, то выиграют те, кто будет делать тройные. Тут очень сложно сказать», — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Соревнования проходят в Москве на «ЦСКА Арене». Победители командного турнира получат 5 миллионов рублей. Участники второй команды разделят между собой 3 миллиона рублей.