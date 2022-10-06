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Фигурное катание

Сегодня, 13:03

Ирина Роднина подозревает, что Щербакова планирует завершить профессиональную карьеру

Виктория Кравченко

Депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что олимпийская чемпионка по фигурному катаниюАнна Щербакова может завершить карьеру в ближайшее время.

«Участие в шоу во время сезона — практически верный знак, что спортсмен завершает карьеру. Думаю, что Щербакова вряд ли будет выступать на соревнованиях в этом сезоне. Такова тенденция: фигуристок готовят только под одно четырехлетие», — сказала Роднина Sport24.

Сообщалось, что фигуристка станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале вместе с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой.

На днях продюсер Илья Авербух рассказал, что первые съемки телешоу пройдут 6 и 7 октября.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-06-rodnina-o-shcherbakovoy-uchastiye-v-shou-vo-vremya-sezona-prakticheski-vernyy-znak-chto-sportsmen-zavershayet-karyeru
Анна Щербакова
Ирина Роднина
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