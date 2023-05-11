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Фигурное катание

Сегодня, 19:38

Источник опроверг информацию о выписке Костомарова

Мария Гусева
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Фигурист Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице, врачи его не выписывали, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что 46-летнего спортсмена выписывать до конца мая не будут. Состояние Костомарова остается по-прежнему стабильным. В его самочувствии наблюдается положительная динамика.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько ампутаций.

Источник: Известия
Роман Костомаров
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Источник: Костомарова тайно выписали из больницы и отправили за границу