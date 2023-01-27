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Сегодня, 22:50

Итальянец Грассль сравнил себя с Трусовой

Анастасия Плетнева
,
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Даниэль Грассль.
Фото AFP
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Итальянский фигурист Даниэль Грассль ответил на вопрос «СЭ» о желаемом количестве четверных прыжков в произвольной программе. Спортсмен заявил, что хочет исполнять шесть квадов.

— В произвольной хочу прыгнуть шесть квадов. Саша Трусова же прыгает пять четверных. Это тоже будет моей целью, — сказал Грассль «СЭ».

Грассль недавно начал работу с Этери Тутберидзе, но не смог попасть в тройку призеров на чемпионате Европы, который проходит в Финляндии. Итальянский фигурист занял шестое место.

Фигурное катание
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе
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