Итальянский фигурист Грассль присоединился к группе Тутберидзе на сборе в Новогорске

Призер чемпионата Европы, итальянец Даниэль Грассль присоединился к группе Этери Тутберидзе на предсезонном сборе в Новогорске, сообщает РИА Новости.

Группа Тутберидзе начала сбор 5 июня. Грассль до этого находился в США, где ставил программы к новому сезону вместе с хореографом Бенуа Ришо.

21-летний итальянец тренируется у Тутберидзе с середины прошлого сезона. На чемпионате мира в Сайтаме (Япония) он занял 12-е место. Грассль на турнире сопровождали Тутберидзе и тренеры ее группы Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.