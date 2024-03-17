17 марта, 19:00
Стал известен календарь весенних шоу Ильи Авербуха, которые пройдут в рамках большого юбилейного тура «20 лет успеха» с участием звезд фигурного катания. Состав участников может меняться в зависимости от города.
Среди спортсменов, которые выступят в рамках тура: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Шабалин (вместе с Оксаной Домниной), Албена Денкова и Максим Ставиский, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Матвей Ветлугин и другие. Также ожидается участие Романа Костомарова, но неизвестно, с новыми номерами или короткими выходами с супругой Оксаной Домниной.
16 марта — Хабаровск
17 марта — Владивосток
22 марта — Чебоксары
23 марта — Саранск
24 марта — Саров
26 марта — Санкт-Петербург
30 марта — Минск
19 апреля — Тула
20 апреля — Калуга
21 апреля — Смоленск
Перетягивание Трусовой и выезды за рубеж. Тутберидзе, Плющенко и Авербух — конкуренты на рынке шоу