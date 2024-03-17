Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

17 марта, 19:00

Календарь шоу Авербуха: расписание выступлений — даты и города

Весной 2024 года пройдет юбилейный тур шоу Ильи Авербуха
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Стал известен календарь весенних шоу Ильи Авербуха, которые пройдут в рамках большого юбилейного тура «20 лет успеха» с участием звезд фигурного катания. Состав участников может меняться в зависимости от города.

Среди спортсменов, которые выступят в рамках тура: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Шабалин (вместе с Оксаной Домниной), Албена Денкова и Максим Ставиский, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Матвей Ветлугин и другие. Также ожидается участие Романа Костомарова, но неизвестно, с новыми номерами или короткими выходами с супругой Оксаной Домниной.

Календарь шоу Ильи Авербуха

  • 16 марта — Хабаровск

  • 17 марта — Владивосток

  • 22 марта — Чебоксары

  • 23 марта — Саранск

  • 24 марта — Саров

  • 26 марта — Санкт-Петербург

  • 30 марта — Минск

  • 19 апреля — Тула

  • 20 апреля — Калуга

  • 21 апреля — Смоленск

Перетягивание Трусовой и выезды за рубеж. Тутберидзе, Плющенко и Авербух — конкуренты на рынке шоу

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Евгения Медведева
Илья Авербух
2
0
Читайте также
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова — о словах Хендрикс: «Она должна совершенствоваться, и тогда, может быть, еще что-то выиграет, если наших спортсменов не будет»

Календарь шоу Тутберидзе: расписание выступлений — даты и города