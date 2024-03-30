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Допинг

30 марта, 03:44

Гаджиев: «На прежний уровень Камила Валиева уже не выйдет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой.

«Ожидаемо ли такое наказание Валиевой? По тому, как развивались события, все к этому и шло. Я считаю, что это действительно было ожидаемо. Справедливо? Нет. Но сегодня западный мир абсолютно не готов к полумерам в отношении нас, они нам прямо говорят: вы будете максимально наказаны. Тем более, в последнее время наши атлеты поводов для скандалов не давали. После Олимпиады 2014 года был большой шлейф, мы потихоньку это пережили и где-то к 2020 году все более-менее устаканилось. Прошла Олимпиада в 2021 году, наши снова стали побеждать. И, наверное, на Западе вспомнили, что давно про Россию не было слышно, пора бы закрутить гайки.

Сложно ли ей будет вернуться в спорт после окончания дисквалификации? Я считаю, что фигурное катание, особенно среди одиночниц, — спорт для юных. В этом виде спорта редко что-то показывают девчонки постарше. К тому же, отлучение от международных стартов лишает ее возможности конкурировать. Все это в совокупности заставляет думать, что на прежний уровень Камила Валиева уже не выйдет», — цитирует «Газета.Ru» Гаджиева.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/03/29/22664983.shtml?updated
Фигурное катание
Камил Гаджиев
Камила Валиева
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