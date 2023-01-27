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Фигурное катание

Сегодня, 10:50

Кондратюк и Трусова стали самыми проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Обладатель золотой награды командного турнира Игр в Пекине Марк Кондратюк и серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова стали самыми проверяемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в 2022 году, сообщает ТАСС.

По информации источника, Кондратюк в 2022 году был проверен РУСАДА на допинг шесть раз, Трусова — пять.

По четыре раза РУСАДА тестировало Дмитрия Алиева, Михаила Коляду, Петра Гуменника и Евгения Семененко. Всего в 2022 году РУСАДА были протестированы 62 российских фигуриста.

В 2021 году самыми проверяемыми фигуристами у РУСАДА были Коляда, Александра Степанова и Иван Букин (все — по пять раз), в 2020-м — Анна Щербакова (четыре раза).

Источник: https://tass.ru/sport/16898951
Фигурное катание
Александра Трусова
Марк Кондратюк
РУСАДА
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