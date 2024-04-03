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Фигурное катание

Сегодня, 14:35

Кондратюк рассказал, что еще не реализовал себя в фигурном катании

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский призер, российский фигурист Марк Кондратюк в разговоре с «СЭ» подвел итоги сезона и заявил, что видит свое будущее в спорте.

— Я рад, что закончил на достаточно высокой ноте. Серебро на Спартакиаде, неплохое выступление на Кубке Первого канала и яркая точка на «Русском вызове». Что дальше? Готовиться. Я не все сделал, не все попробовал, не везде себя реализовал. Мне есть куда развиваться. С точки зрения как сложности контента, так и художественной составляющей, — сказал «СЭ» Кондратюк.

В прошедшем сезоне 20-летний Кондратюк обновил свой личный рекорд (297,72 балла), взяв серебро Спартакиады.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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