Кондратюк рассказал, что еще не реализовал себя в фигурном катании

Олимпийский призер, российский фигурист Марк Кондратюк в разговоре с «СЭ» подвел итоги сезона и заявил, что видит свое будущее в спорте.

— Я рад, что закончил на достаточно высокой ноте. Серебро на Спартакиаде, неплохое выступление на Кубке Первого канала и яркая точка на «Русском вызове». Что дальше? Готовиться. Я не все сделал, не все попробовал, не везде себя реализовал. Мне есть куда развиваться. С точки зрения как сложности контента, так и художественной составляющей, — сказал «СЭ» Кондратюк.

В прошедшем сезоне 20-летний Кондратюк обновил свой личный рекорд (297,72 балла), взяв серебро Спартакиады.