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Фигурное катание

Сегодня, 18:12

Костомаров опубликовал видео, на котором ныряет в бассейн

Алина Савинова
Роман Костомаров.
Фото Соцсети
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров разместил в Telegram-канале видеоролик с отдыха.

На кадрах 46-летний фигурист эффектно ныряет в бассейн.

«Покоряем новые вершины. Ни шагу на месте, только в воду», — написал спортсмен.

17 января Костомаров поделился с подписчиками видео, на котором показал, как парит над водой на флайборде.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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