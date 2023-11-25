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Сегодня, 09:25

Костомаров — о первой реакции на ампутацию: «Первое время жалел, что остался жив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что тяжело перенес ампутацию конечностей.

«Когда увидел ужас с руками и ногами, ужаснулся, был весь в бинтах и трубках. Еще большим шоком стала потеря ступней, горько зарыдал, когда узнал. Первое время жалел, что остался жив. Для чего оставлять такого человека жить? Что он будет делать в жизни?» — приводит слова Костомарова matchtv.ru.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Ранее Костомаров сообщил, что 17 декабря выйдет на лед на коньках.

Источник: https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1984052_Pervoje_vrema_zhalel_chto_ostalsa_zhiv_No_postepenno_vrema_lechilo__Kostomarov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Роман Костомаров
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