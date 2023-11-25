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Фигурное катание

Сегодня, 20:45

Мостовой: «Плющенко — один из лучших футболистов из других видов спорта»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой ответил, следит ли он за фигурным катанием.

«Следил, когда Женя Плющенко катался. Мы хорошо дружим, футбол играли вместе. А сейчас смотрю только футбол и хоккей», — приводит Sport24 слова Мостового.

Также он поделился мнением о футбольных навыках Евгения Плющенко.

«Мало спортсменов из других видов спорта, которые хорошо играют футбол. Вернее, их много, но Женя — один из лучших. Раньше играли часто на любительском уровне. Сейчас немного труднее: много работы. Знаю многих спортсменов из разных видов спорта, но он у меня точно в топ-3», — добавил экс-футболист.

41-летний Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы. Также он четыре раза побеждал в финалах мировой серии «Гран-при» по фигурному катанию.

Источник: https://sport24.ru/football/news-599179-aleksandr-mostovoy-zhenya-plyushchenko-odin-iz-luchshikh-futbolistov-iz-drugikh-vidov-sporta
Александр Мостовой
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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