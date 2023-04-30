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Сегодня, 19:29

Источник: Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти

Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Российский фигурист Роман Костомаров перенес операцию по протезированию на стопе и кисти, сообщает Mash.

По информации источника, 46-летний спортсмен находится в сознании и идет на поправку. Также он проходит реабилитацию для транспортировки в Германию, процесс может занять несколько месяцев.

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://t.me/breakingmash/43628
Роман Костомаров
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