Косторная рассказала, в каком образе ей больше всего нравится выступать

Чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, рассказала, в каких образах ей нравится выступать.

«На одном из шоу Яна Александровна Рудковская предложила образ Черного лебедя, вариантов отказаться у меня не было.

Сразу после первого выхода я поняла, что 200 процентов попадание в образ. Официально могу сказать, что роль Черного лебедя — моя любимая роль", — написала Косторная в своем Telegram-канале.