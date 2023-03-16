Ковалев заявил, что у Плющенко стальные нервы

Российский фигурист Артем Ковалев рассказал о тренировках в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Евгений Плющенко дал мне много ценного — учил, как настраивать себя на старт. У этого человека были стальные нервы. Когда он выходил на лед — все боялись. Мне хотелось так же. Мы с ним много работали. Он мне помог сделать отличный тройной аксель, в «Ангелах» я прыгнул четверной сальхов. Евгений Викторович хорошо помогал в плане прыжков», — приводит слова Ковалева Sport24.