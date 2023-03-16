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Сегодня, 21:31

Ковалев рассказал, что Загитова посоветовала ему досчитывать обороты во вращениях

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский фигурист Артем Ковалев рассказал, какое замечание ему сделала олимпийская чемпионка Алина Загитова во время Кубка Первого канала, где она была капитаном одной из команд.

«Как мне Загитова в роли капитана? Класс, подбадривала очень сильно. До прокатов ничего не говорила, у меня все-таки есть свои тренеры. А Алина, грубо говоря, глава команды. Но после короткой программы она сказала: «Пожалуйста, досчитывай обороты во вращениях». В одном из вращений я не досидел. Начал считать во время того, как садился. А эти обороты как раз не засчитывают. Выехал слишком рано», — приводит слова Ковалева Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-16-kovalev-zagitova-skazala-doschityvay-oboroty-vo-vrashcheniyakh
Фигурное катание
Алина Загитова
Артем Ковалев
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