Ковалев рассказал, что Загитова посоветовала ему досчитывать обороты во вращениях

Российский фигурист Артем Ковалев рассказал, какое замечание ему сделала олимпийская чемпионка Алина Загитова во время Кубка Первого канала, где она была капитаном одной из команд.

«Как мне Загитова в роли капитана? Класс, подбадривала очень сильно. До прокатов ничего не говорила, у меня все-таки есть свои тренеры. А Алина, грубо говоря, глава команды. Но после короткой программы она сказала: «Пожалуйста, досчитывай обороты во вращениях». В одном из вращений я не досидел. Начал считать во время того, как садился. А эти обороты как раз не засчитывают. Выехал слишком рано», — приводит слова Ковалева Sport24.