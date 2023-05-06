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Фигурное катание

Сегодня, 09:50

Козловский объяснил решение перейти в группу Тутберидзе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Фигурист Дмитрий Козловский рассказал, что перешел в группу Этери Тутберидзе вместе с Александрой Бойково, чтобы продолжать развиваться.

«Мы приняли решение поменять группу и перейти в команду к Этери Георгиевне Тутберидзе. С Тамарой Николаевной Москвиной мы проработали семь лет, с ней мы начали свою парную карьеру, мы сотрудничали до настоящего момента с ее школой. Но на данном этапе карьеры нам необходимы изменения для дальнейшего роста и развития. Мы не скрывали наших намерений от Тамары Николаевны. Мы расстались на очень хорошей ноте, по-другому быть и не могло. Мы у нее завоевали все награды в парной дисциплине и с глубоким уважением относимся к тому опыту, который нам дала Тамара Николаевна. Этери Георгиевна — очень сильный тренер, мы наблюдали за ее группой со стороны. Она собрала сильную команду, в том числе в парном катании. Мы хотели этого, и после того, как согласовали с ней переход, он стал возможным. Это наша инициатива», — приводит слова Козловского ТАСС.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

Источник: https://tass.ru/sport/17690665
Фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Этери Тутберидзе
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