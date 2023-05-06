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Фигурное катание

Сегодня, 09:38

Фигурист Козловский прокомментировал решение перейти в группу Тутберидзе

Виктория Кравченко
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Дмитрий Козловский объяснил, почему он с партнершей Александрой Бойковой перешел в группу Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна — очень сильный тренер, мы наблюдали за ее группой со стороны. Она собрала сильную команду, в том числе в парном катании. Мы хотели этого и после того, как согласовали с ней переход, он стал возможным. Это наша инициатива», — цитирует Козловского ТАСС.

Фигуристы ушли из группы Тамары Москвиной. Пара является чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

Источник: https://tass.ru/sport/17690665
Этери Тутберидзе
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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Козловский объяснил решение перейти в группу Тутберидзе