Леонова прокомментировала оценки Петросян на «Гран-при России»

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова высказалась об оценках фигуристки Аделии Петросян за произвольную программу на «Гран-при России».

«Аделия была фаворитом соревнований и оправдала этот статус. Она получила хорошие баллы. На мой взгляд, если спортсмен идет на четверные прыжки и делает их, это можно поощрять во второй оценке. Поэтому если Петросян накидали, то это вопрос скорее не к ней, а к тем, кто ниже. Значит, они что-то недоделали», — цитирует Леонову Metaratings.

Первый этап «Гран-при России» проходил в Уфе с 11 по 15 октября. Петросян стала первой по итогам короткой и произвольной программ, несмотря на срыв нескольких элементов.