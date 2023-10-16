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Фигурное катание

Сегодня, 15:03

Леонова прокомментировала оценки Петросян на «Гран-при России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова высказалась об оценках фигуристки Аделии Петросян за произвольную программу на «Гран-при России».

«Аделия была фаворитом соревнований и оправдала этот статус. Она получила хорошие баллы. На мой взгляд, если спортсмен идет на четверные прыжки и делает их, это можно поощрять во второй оценке. Поэтому если Петросян накидали, то это вопрос скорее не к ней, а к тем, кто ниже. Значит, они что-то недоделали», — цитирует Леонову Metaratings.

Первый этап «Гран-при России» проходил в Уфе с 11 по 15 октября. Петросян стала первой по итогам короткой и произвольной программ, несмотря на срыв нескольких элементов.

Источник: Metaratings
Фигурное катание
Аделия Петросян
Алена Леонова
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