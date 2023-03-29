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Сегодня, 18:27

Леонова считает, что Трусова не уйдет из ЦСКА после выдвинутых критериев МОК

Дарья Алексеева
Корреспондент
Алена Леонова.
Фото Ксения Нуртдинова.
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Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова прокомментировала для «СЭ» критерии МОК по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

—  Как вы думаете, пойдут ли наши спортсмены на условия, выдвинутые МОК?

—  Я читала некоторые комментарии спортсменов по поводу критериев МОК. Почему нет? Если наши спортсмены при учете, что у нас такие классные старты, все равно скучают по международной арене, хотят показать себя всему миру. Можно пожертвовать этим. Тем более наши спортсмены уже выступали под нейтральным флагом. Я в этом ничего такого не вижу. Это выбор каждого. Самое главное, чтобы было, где выступать.

— Саша Трусова тренируется в ЦСКА, можно ли от нее ждать в связи с критериями перехода в другую команду?

— Это загвоздка. Может, потом будут еще какие-то решения выноситься. Но мне кажется, что Саша задержится в группе Соколовской.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.

Александра Трусова
Алена Леонова
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