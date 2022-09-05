Рубцова одержала победу в короткой программе на первенстве Москвы

Любовь Рубцова одержала победу на первенстве Москвы по фигурному катанию в короткой программе среди юриорок. Спортсменка набрала 71,04 балла.

Второе место на турнире заняла Мария Захарова (70,13 балла). Бронзовым призером соревнований стала Мария Гордеева (69,52).

13-летняя Рубцова ранее тренировалась в группе Этери Тутберидзе. В феврале фигуристка выложила видео в TikTok, в котором попрощалась с тренером. Ранее Рубцова провела неудачно — она стала 13-й на первенстве России и заняла 4-е место на первенстве Москвы.