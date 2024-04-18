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Фигурное катание

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Талалайкина — о жестких словах Тарасовой: «Не хочу в это лезть. Мне многие говорили, что не получится»

Российская фигуристка достойно ответила Тарасовой: «Я не хочу в это лезть!»
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Мария Талалайкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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21-летняя российская фигуристка Мария Талалайкина, объявившая о завершении карьеры, в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова о себе заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой.

Ранее Тарасова ответила «Матч ТВ» на вопрос об уходе фигуристки из спорта вопросом «Вы что, за каждым говном следите, что ли?» и не раз критиковала ее за лишний вес.

— Извините, я не хочу в это лезть. Я каталась, наслаждалась каждой тренировкой и стартом. И делала это только для себя, вот и все. Мне многое говорили, что не получится и что я не смогу, я просто делала и делаю то, что мне доставляет удовольствие. Спасибо, — ответила «СЭ» Талалайкина.

За свою карьеру 21-летняя Талалайкина не занимала призовых мест на крупных турнирах, но выиграла юниорский турнир в Италии в период краткосрочного перехода под итальянский флаг.

Фигурное катание
Мария Талалайкина
Татьяна Тарасова
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