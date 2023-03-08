Медведева пообещала выйти на лед в костюме шаурмы

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об участии в шоу «Маска» в образе шаурмы и пообещала выйти на лед в костюме шаурмы.

— Можно ли меня увидеть в ближайшее время на льду с таким номером? Да. Ждите. Почему образ шаурмы? Я не певица, вокалом сверкнуть не смогла бы никогда. Чем я могла сверкнуть? Вообще ничем. Решила чувством юмора. Вроде получилось, только на четвертом выпуске вылетела. Там все такие пафосные — красивые горностаи, пудели, скорпионы. И я такая шаурма. По-моему, было смешно. Ждите меня в костюме шаурмы.

Ранее 23-летняя российская фигуристка снялась в шоу «Маска» на канале НТВ, где выступила в костюме шаурмы.