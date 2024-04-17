Медведева — о спортивных журналистах: «Постоянно были нападки в нашу сторону. Русские русскую травят»

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева в интервью «СЭ» прокомментировала работу журналистов в фигурном катании:

— Как-то получилось, что, когда нас закрыли, журналистика в фигурном катании стала более лояльна к своим спортсменам, наконец-то. Хотя это раньше должно было произойти. До этого я такого не замечала. Постоянно были нападки в нашу сторону. Что-то не так скажешь — тебе кранты. Сейчас, когда мы варимся внутри страны, современная спортивная журналистика поняла, что надо своего, российского спортсмена поддерживать и меньше нападать. Я не вижу сейчас статей с целью напасть, неважно, меня это касается или других. Лояльнее стали, хотя это должно было проявляться, когда мы еще на международке выступали.

— Можешь привести пример нападок, который тебе запомнился?

— На тему меня — когда я во время ковида застряла в Японии, действительно застряла, один человек кинул эту историю, за деньги. Мол, давайте напишем, что Медведеву травят японцы и не хотят ее у себя видеть (Евгения имеет в виду критику, что она якобы нарушала коронавирусные ограничения. — Прим. «СЭ»). Все российские СМИ накинулись: «А давайте!» Не выясняя почему, зачем... Что за бред? Русские русскую травят, вот на фига это? Наоборот, тогда надо было поддерживать. Благодаря драматичным событиям в спорте наконец журналистика начала спортсменов поддерживать. Я очень долго этого ждала, жаль, что я этого не дождалась за свою спортивную карьеру.

— Возвращайся.

— Нет, спасибо, я обойдусь, — с улыбкой ответила Медведева.

24-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м объявила о завершении спортивной карьеры.

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