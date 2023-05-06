Минчук рассказал об отношении к переходу фигуристов Бойковой и Козловского к Тутберидзе

Артур Минчук, первый тренер фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, не расстроен уходом спортсменов в группу Этери Тутберидзе, так как смотрит на эту ситуацию с точки зрения педагога.

«Я не могу сказать, что расстроен, к этому вопросу подхожу с точки зрения педагога, мы связаны только работой. Это моменты, которые были, есть и будут в каждой группе. Рад, что смог довести эту пару до высоких побед, до заслуженных мастеров спорта. Наш дуэт с Тамарой Николаевной много сделал для них, но, если они хотят пробовать что-то новое, нет смысла это запрещать», — приводит слова Минчука ТАСС.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.