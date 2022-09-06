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Фигурное катание

6 сентября, 16:48

Мишина обосновала смену короткой программы Туктамышевой

Анастасия Плетнева
,  
Дмитрий Кузнецов

Российский тренер Татьяна Мишина прокомментировала смену короткой программы фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

— Про новую программу Лизы лучше спросить у Татьяны Прокофьевой. Но мне выбор музыки нравится в том плане, что в этой программе интересная и современная хореография, сама Лиза по-другому выглядит. Сегодня, конечно, был вообще не лучший прокат, она сделала двойной аксель. Холодный каток, не очень комфортно было.

— Планируется эта музыка?

— Сейчас да, эта программа. Почему решили поменять? Лиза что-то ищет, хочет что-то новое. Все время хочется двигаться вперед. Новая музыка и программа тоже дает какой-то стимул и настроение. По душе пришлось.

Елизавета Туктамышевы на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга выступила с новой программой Feeling Good. В прошлом сезоне на Кубке Первого канала фигуристка каталась под песню Beyonce Freedom.

Елизавета Туктамышева
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