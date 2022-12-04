Москвина одним словом оценила прыжковый чемпионат России по фигурному катанию

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Заслуженный тренер СССР, наставник пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов Тамара Москвина в комментарии для «СЭ» оценила концепцию проведения чемпионата России по прыжковым элементам.
«Хоть личный турнир еще не закончился, но в целом прыжковый турнир мне очень понравился. Отлично!» — сказала Москвина «СЭ».
4 декабря на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге прошел командный турнир.
Первое место в соревновании заняла команда Евгения Плющенко, набравшая в пяти раудах 16 очков. Второй стала команда Этери Тутберидзе (12 очков), третьей — Алексея Мишина (8).