Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:31

Москвина одним словом оценила прыжковый чемпионат России по фигурному катанию

Тамара Москвина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР, наставник пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов Тамара Москвина в комментарии для «СЭ» оценила концепцию проведения чемпионата России по прыжковым элементам.

«Хоть личный турнир еще не закончился, но в целом прыжковый турнир мне очень понравился. Отлично!» — сказала Москвина «СЭ».

4 декабря на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге прошел командный турнир.

Первое место в соревновании заняла команда Евгения Плющенко, набравшая в пяти раудах 16 очков. Второй стала команда Этери Тутберидзе (12 очков), третьей — Алексея Мишина (8).

Тамара Москвина
1
0
Читайте также
Россиянка стала первым гроссмейстером, снявшимся в эротической фотосессии. Но почему она покинула нашу страну?
Фьюри победил Чисору и защитил чемпионский титул
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
В Подмосковье задержали до смерти забившую шестилетнего брата школьницу
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Морозов назвала своего отца лучшим постановщиком программ