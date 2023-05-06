Москвина рассказала, что не обижена на Бойкову и Козловского из-за перехода к Тутберидзе

Тренер Тамара Москвина не чувствует обиды на фигуристов Александру Бойкову и Дмитрия Козловского из-за перехода в группу Этери Тутберидзе.

«Саша и Дима приняли решение поменять обстановку. У нас, тренеров, никаких обид. Когда ко мне приходит спортсмен, я предупреждаю сразу — вас никто не держит, работаем вместе, пока вам нравится. Если вы почувствуете, что вам некомфортно или вы не совершенствуетесь — букет цветов, шампанское, спасибо. И вы вольны, как мы. Преподаватель же не удерживает ученика, если он хочет в другую школу, институт, город. Мы довольны, что вместе с Сашей, Димой сделали так, что в этом сезоне они были сильнейшими в стране, выросли, у них готовы обе программы, готовы показательные, готовы четверные элементы ультра-си, они радуют зрителей. Мы желаем им продолжать совершенствоваться в другом коллективе, который мы уважаем. А мы с радостью продолжаем готовить Анастасию Мишину, Александра Галлямова и других будущих звездочек к следующим победам на радость любителей фигурного катания. И я, и другие тренеры высокой категории всегда старались, чтобы в группе была конкурентно-дружественная среда. Это видно и на примере всех тренеров сборной страны. Мне на протяжении многих лет удавалось сохранять эту среду, и пары нашей группы, конкурирующие между собой, доходили до пьедесталов почета на Олимпийских играх», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.