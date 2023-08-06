Мозалев ответил на вопрос об усложнении программы

Фигурист сборной России Андрей Мозалев поделился с «СЭ» мнением о расширении количества четверных в своих программах.

— Тебе наверняка надоели вопросы про четверной флип, но люди ждут.

— Ну да, у меня многие спрашивают именно про флип, потому что я один сезон его прыгал, но не особо удачно.

— Может, он и не нужен.

— Да, сейчас он не так нужен, нужно в первую очередь чистое катание, но в дальнейшем еще как минимум один четверной я хочу вставить в программу. Не обязательно флип, может, это будет другой прыжок. Возможно, и он, но надо будет смотреть по состоянию, — предположил Мозалев.

В прошлом сезоне 20-летний Мозалев занял шестое место на чемпионате России.