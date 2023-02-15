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Фигурное катание

Сегодня, 16:58

Музыкальный критик Рудченко заявил, что Загитова пела под фонограмму

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Музыкальный критик Павел Рудченко отреагировал на дебют Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в роли певицы.

«Судя по записи, видно и слышно, что Алина пела под фонограмму. Запись была сделана в студии, вылизана. Поэтому трудно сказать, имеет ли она хорошие вокальные данные. Отсюда заявления, что Алина Загитова запела, кажутся мне довольно странными. Как раз для презентации ее нового амплуа, хотелось бы прежде всего видеть подтверждающий результат ее выступления, именно данные — поет она или нет. Сама песня не гипермелодичная, поэтому можно вытянуть голос. Вроде, есть какие-то наметки, но именно понять, хорошие у нее данные для пения или нет, сложно, потому что это запись», — приводит слова Рудченко Metaratings.ru.

14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Источник: https://metaratings.ru/news/muzykalnyi-kritik-rudchenko-trudno-skazat-imeet-li-zagitova-khoroshie-vokalnye-dannye-tak-kak-zapis-vylizana-v-studii-228097/
Фигурное катание
Алина Загитова
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