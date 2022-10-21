Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:12

Навка считает странным высказывание Терюшкова, назвавшего ледовые шоу профанацией фигурного катания

Виктория Кравченко
Татьяна Навка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о словах депутата Госдумы Романа Терюшкова, который назвал ледовые шоу «профанацией фигурного катания». Он заявил, что подобные мероприятия влияют на молодежь, навязывая фриков как лидеров.

«Вообще, я прекрасно знаю Романа Игоревича. Он в прошлом был министром спорта Московской области, мы с ним знакомы. Для меня его высказывание выглядит странным. Может, он имел в виду что-то другое?

По-моему, испокон веков Россия славится именно ледовыми шоу. Это сказки, это подарок детям, семьям, тем более в преддверии Нового года. Может, он имеет в виду «Ледниковый период»?» - цитирует Навку Metaratings.ru.

Ледовое шоу «Новая сказка Шахерезады» Татьяны Навки пройдет с 24 декабря по 7 января в Москве. Главную роль исполник Камила Валиева.

Источник: https://metaratings.ru/news/navka-schitaet-strannym-vyskazyvanie-teryushkova-nazvavshego-ledovye-shou-profanatsiey-figurnogo-kat-1391230/
Татьяна Навка
0
Читайте также
Суперматчи наших звезд: Капризов зарешал в овертайме, Свечников сделал хет-трик
«Ушлые американцы превратили ее в бейсбол». Зачем российских школьников будут учить лапте?
В Британии рассказали подробности ухода Трасс в отставку
Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Швеция ограничилась отпиской на предложение РФ вместе расследовать ЧП на «Северных потоках»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бойкова и Козловский показали произвольную программу под «Анну Каренину» на этапе Кубка Санкт-Петербурга

Бойкова и Козловский: «Вспомнили, что такое умирать посреди программы»