Новицкий прокомментировал желание Дэвис и Смолкина выступать за сборную Израиля

Российский фигурист Сергей Новицкий, выступавший в танцах на льду с Яной Хохловой, поделился мнением по поводу того, что танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин собирается сменить спортивное гражданство.

«Мне сложно судить. Их желание, наверное, понятно. Они хотят принимать участие в крупнейших международных соревнованиях: в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, этапах «Гран-при». Но в составе сборной России Смолкин и Дэвис на сегодняшний день, к сожалению, не могут себе этого позволить. Как бы кто к этому ни относился, желание спортсменов вполне объяснимо. Чисто с человеческой точки зрения я понимаю Глеба и Диану», — цитирует Новицкого в RT.