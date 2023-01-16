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Сегодня, 15:26

Новицкий прокомментировал желание Дэвис и Смолкина выступать за сборную Израиля

Виктория Кравченко
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Российский фигурист Сергей Новицкий, выступавший в танцах на льду с Яной Хохловой, поделился мнением по поводу того, что танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин собирается сменить спортивное гражданство.

«Мне сложно судить. Их желание, наверное, понятно. Они хотят принимать участие в крупнейших международных соревнованиях: в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, этапах «Гран-при». Но в составе сборной России Смолкин и Дэвис на сегодняшний день, к сожалению, не могут себе этого позволить. Как бы кто к этому ни относился, желание спортсменов вполне объяснимо. Чисто с человеческой точки зрения я понимаю Глеба и Диану», — цитирует Новицкого в RT.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире. В случае допуска сборной России к международным соревнованиям в ближайшем будущем дуэт может отказаться от любых планов по смене спортивного гражданства.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1097978-novickii-devis-smolkin-izrail
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