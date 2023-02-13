Одна из самых красивых фигуристок России рассказала об отношении к знакомствам на улице

Российская фигуристка, участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к «подкатам» мужчин на улицах и возможности познакомиться с молодым человеком.

— К тебе подкатывают на улицах, в барах?

— Бывает. Наверное, ситуация как у всех девушек. Я не всегда в восторге от этого. Со мной можно познакомиться на улице, но я вообще девушка серьезная, воспитанная, интеллигентная, могу, конечно, ответить как-нибудь смешно или пообщаться, но в целом не могу сказать, что меня интересуют подобные знакомства. Да и не могу сказать, что бываю в барах.

— Думал, ты скажешь — я девушка интеллигентная, могу и послать.

— Для меня важно личное пространство, чтобы ко мне относились как к леди, знаете. Так-то могу за себя постоять, конечно.

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