Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва в комментарии для «СЭ» пожелала здоровья Роману Костомарову.

— Как бы вы могли прокомментировать ситуацию, которая сейчас происходит с Романом Костомаровым?

— Я Рому и всю его семью очень поддерживаю. В самом начале этой истории списывалась с Оксаной Домниной, его женой, писала слова поддержки, но приняла решение, не дергать ее лишний раз, потому что прекрасно понимаю, что ей постоянно пишут очень много людей, и это каждый раз давит на больное. Я молюсь за него. Мы все очень его поддерживаем и, естественно, всем сердцем надеемся на лучший исход. Очень важно будет, как пройдет его адаптация в принципе после того, как он выйдет из больницы.

— Как считаете, Министерство спорта должно оказать какую-то поддержку в данной ситуации?

— Самая главная сейчас поддержка — это поддержка родных, близких и друзей. Дело далеко не в финансах, или как минимум не только в этом. Если понадобится, уверена, мы сплотимся и поможем, потому что у Ромы очень много друзей из разных видов спорта, и наша большая команда Ильи Авербуха его поддерживает, и большая команда Татьяны Навки и не только. В первую очередь сейчас дело в моральной поддержке. Чтобы тот позитив и самый лучший настрой, которы мы все стараемся передавать Роме и его семье — чтобы это все воплотилось в жизнь.

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с диагнозом «пневмония», однако многочисленные осложнения привели к хирургическому вмешательству.