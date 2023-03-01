Загитова и Медведева вошли в список участников турнира шоу-программ

Сегодня, 17:06
Федерация фигурного катания России (ФФККР) объявила участников турнира по шоу-программам.
Состав участников турнира шоу-программ
Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира:
1. Камила Валиева
2. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
3. Татьяна Волосожар и Максим Траньков
4. Алина Загитова
5. Марк Кондратюк
6. Евгения Медведева
7. Анастасия Мишина и Александр Галлямов
8. Виктория Синицына и Никита Кацалапов
9. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
10. Елизавета Туктамышева
11. Анна Щербакова
12. Алексей Ягудин
Спортсмены, отобранные по заявкам:
13. Софья Акатьева
14. Матвей Ветлугин
15. Петр Гуменник
16. Макар Игнатов
17. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
18. Михаил Коляда
19. Андрей Мозалев
20. Анна Погорилая
21. Елена Родионова
22. Евгений Семененко
23. Евгения Тарасова и Владимир Морозов
24. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Турнир шоу-программ состоится 18 марта в Москве.